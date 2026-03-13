Близо 60 са ранени при иранска ракетна атака срещу Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петдесет и осем души бяха ранени през изминалата нощ при иранска ракетна атака срещу арабско село в северната част на Израел, съобщиха днес властите, цитирани от ДПА и БТА.

Една жена е получила средно тежки наранявания от шрапнел, а останалите са с леки наранявания от парчета стъкло, съобщи израелската служба за спешна помощ "Маген Давид Адом" (аналог на "Червения кръст" в Израел - бел. ред.).

Всички ранени са били откарани в болница. Медицинските екипи са оказали помощ на 15 души на мястото на инцидента, които са изпаднали в шоково състояние, съобщи службата.

Израелската полиция съобщи, че ракетата е паднала близо до жилищна сграда в село Зарзир, недалеч от град Назарет.

Кадри, публикувани от силите за сигурност, показват силно повредена къща, унищожена кола и мъртво жребче. Според израелската противопожарна служба, няколко други къщи също са били сериозно повредени.

Вследствие на удара в селото е избухнал и пожар. Израелската армия заяви, че разследва обстоятелствата около инцидента.