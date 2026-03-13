Милиони иранци по улиците в подкрепа на палестинците, без страх от взривове в Техеран



Милиони излязоха по улиците в Иран днес в последния петък от свещения за мюсюлманите месец рамазан, за да отбележат Международния ден „Кудс" в подкрепа на палестинския народ и да осъдят „продължаващите зверства на израелския режим" в ивицата Газа, предаде иранската държавна новинарска агенция ИРНА в публикация на страницата си във „Фейсбук", цитирана от БТА.

Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, цитирана от Асошиейтед прес, за силна експлозия на площад в центъра на столицата Техеран, където се е провеждала една от демонстрациите.

Малко по-рано днес израелската армия бе призовала жителите да се евакуират от някои райони в централната част на Техеран заради предстоящи удари срещу „военна инфраструктура на иранския режим", отбелязва Франс прес.

Ал Кудс е арабското име на град Йерусалим, посочва ДПА. Ежегодните демонстрации в подкрепа на правата на палестинците традиционно се състоят в последния петък на рамазан. Иранският президент Масуд Пезешкиан призова иранците да участват в демонстрациите тази година въпреки войната. В публикация в „Екс" той написа, че иранският народ трябва да „разочарова враговете на Иран като излезе по улиците по-многоброен от всякога".

Според очевидци демонстрацията в Техеран е била по-малка, отколкото през предходните години. По думите им това се дължи основно на два фактора – много жители на иранската столица са напуснали града след началото на войната, а други се опасяват от потенциални атаки по време демонстрацията.