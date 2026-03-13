ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вдигнаха два F-16 в Румъния заради засечени въздушни цели по границата с Украйна

Военни самолети Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Два самолета F-16 са излетели от военновъздушната база 86 в Борча, Румъния, за да наблюдават въздушното пространство, след като радарните системи на Министерството на националната отбрана на Румъния са засекли днес около 10:00 ч. въздушни цели северно от окръг Тулча на границата с Украйна. Системите за противовъздушна отбрана са били поставени в състояние на готовност, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

„В 10:05 ч. чрез системата RO-ALERT беше изпратено предупреждение до населението в целевата зона", съобщи пресслужбата на Министерството на националната отбрана.

Въз основа на наличните до момента данни е възможно останки от дрона да са паднали на румънска територия в района на Килия Веке, съобщиха от министерството.

Специализирани екипи са готови да се намесят на място, за да започнат издирване.

Военни самолети

