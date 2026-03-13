ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: САЩ настояват за принудително заседание на Съ...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22462035 www.24chasa.bg

Четирима американски военни са загинали в разбилия се самолет цистерна в Западен Ирак

10328
Снимката е илюстративна Снимка: Екс/ @RJTT_747forever

Загинали са четирима от общо шестима членове на екипажа на американски самолет цистерна, който се разби вчера в Западен Ирак, посочи днес в изявление Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс и БТА.

Оттам добавиха, че усилията за спасяване на останалите двама членове на екипажа продължават.

СЕНТКОМ заяви, че в мисията са участвали два самолета, единият от които е кацнал безпроблемно, а вторият "се е разбил в западната част на Ирак".

"Обстоятелствата около инцидента се разследват. Той не се дължи на вражески обстрел или огън от страна на съюзнически сили", се казва още в изявлението.

СЕНТКОМ не даде по-подробна информация за инцидента.

Групировката "Ислямска съпротива в Ирак", обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое снощи отговорност за свалянето на военния самолет цистерна на САЩ в Западен Ирак, предаде Ройтерс.

В изявление проиранската въоръжена група каза, че е свалила американския самолет за презареждане KC-135 в защита на суверенитета и въздушното пространство на Ирак.

Снимката е илюстративна Снимка: Екс/ @RJTT_747forever

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание