НАТО спря трета иранска ракета, насочена към Турция

Трета иранска ракета, навлязла във въздушното пространство на Турция, е прехваната от средствата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие, съобщи в петък Министерството на националната отбрана (МНО).

Това е третият регистриран случай на прехваната иранска ракета над Турция.

В петък сутрин в турската военновъздушна база "Инджирлик" имаше сирени за въздушна тревога. В социалните мрежи се появиха кадри на ракета в небето, за която потребителите твърдят, че е активирала въздушната защита.

Военната база "Инджирлик" в Турция се контролира и управлява от турската армия, въпреки че в нея са разположени американски войски. Според медийни съобщения САЩ имат над 1000 военнослужещи в Инджирлик.

В публично изявление министерството заяви, че се предприемат всички необходими мерки „решително и без колебание" срещу всяка заплаха за територията и въздушното пространство на страната.

„Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла във въздушното пространство на Турция, беше неутрализирана от средствата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие", заяви министерството на отбраната в X.

На 9 март отломки от прехваната ракета паднаха в Газиантеп, а 5 дни по-рано балистична ракета беше свалена близо до границата със Сирия.

