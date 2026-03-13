ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Не се притесняваме, че кризата в Иран ще отклони САЩ от преговорите за мир с Украйна

1320
Дмитрий Песков

Русия не изпитва притеснения в момента, че кризата в Иран ще намали интереса на САЩ да посредничат в мирните преговори по Украйна, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Не, няма подобна загриженост в момента. Нашите контакти с американските партньори не ни дават основание за подобни съмнения", каза Песков пред репортери.

Русия продължава да се надява, че тристранните преговори за уреждане на украинския конфликт ще продължат. В момента обаче няма конкретна информация относно мястото и часа на нов кръг, отбеляза той.

„Надяваме се, че следващият кръг ще се състои, но нямаме нищо конкретно да обявим за датата и часа на провеждането му", каза още говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

