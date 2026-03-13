ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

US посолството в Ирак предупреди американските граждани за риск от отвличания

Багдад Снимка: Pixabay


За риск от отвличания на американски граждани в Ирак предупреди Посолството на САЩ в Багдад, където проирански иракски фракции заплашват интересите на Вашингтон в региона в разгара на войната в Близкия изток, предадоха Франс прес и БТА.

"Иран и съюзническите му терористични милиции представляват сериозна заплаха за обществената сигурност в Ирак", посочва дипломатическото представителство на своя сайт в актуализирано съобщение

"Тези групировки са атакували и може да продължат да атакуват американски компании и енергийна инфраструктура, експлоатирана от САЩ", се посочва в съобщението и се добавя: "Американците също така са изложени на риск от отвличания."

От няколко дни САЩ призовават всички свои граждани да напуснат Близкия изток, където на 28 февруари започнаха съвместна с Израел офанзива срещу Иран, отбелязват АФП и БТА.

