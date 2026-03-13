Моджтаба Хаменей е в кома, не знае, че има война и че е станал върховен лидер на Иран

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в кома и се намира в тежко състояние след въздушните удари в Техеран в началото на настоящия конфликт. Съобщава се, че той дори не знае за продължаващата война в Близкия изток, нито че е поел управлението на страната след смъртта на баща си, пише "Дейли Мейл", позовавайки се на свои източници.

56-годишният духовник наследи поста на върховен лидер след убийството на баща си, Али Хаменей, при въздушен удар на 28 февруари. По информация на източници от Техеран, той е бил ранен по време на атаката и в момента се намира в интензивно отделение в Университетската болница „Сина". Няколко крила на лечебното заведение са отцепени и се охраняват от силите за сигурност.

Според източници, пожелали анонимност от страх за живота си, Хаменей е получил изключително тежки наранявания. Твърди се, че един или двата му крака са ампутирани, а също така има сериозни вътрешни травми – възможно разкъсване на черния дроб или стомаха. Поради това той е в кома и няма информация за случващото се около него – включително за смъртта на свои близки, сред които съпругата му и сина му.

Лечението му се ръководи от иранския министър на здравеопазването и известния травматолог Мохамад Реза Зафарганди, подпомаган от хирурга Мохамад Мараши. Според съобщения той е бил посетен и от иранския президент Масуд Пезешкиан.

В същото време ситуацията в страната остава неясна. Някои ирански командири твърдят, че не са получавали никакви заповеди от новия върховен лидер. Според източници, цитирани от международни медии, реалното управление на страната в момента е в ръцете на регионални командири от Корпусът на стражите на ислямската революция.

Въпреки това иранската държавна телевизия вчера излъчи изявление, за което се твърди, че е от Хаменей. То беше прочетено от диктор на фона на снимка на Моджтаба. В него той заявява, че Иран няма да се откаже от „отмъщението за кръвта на своите мъченици", като същевременно подчертава, че страната желае добри отношения със съседните държави от Персийския залив. Той също така призова американските военни бази в региона да бъдат закрити и предупреди, че Иран ще продължи да атакува цели, свързани със САЩ.

Паралелно с това конфликтът продължава да се разширява. Иран е извършил атаки с дронове срещу цели в Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. Американският президент Доналд Тръмп отправи остри предупреждения към Техеран, заплашвайки с тежки ответни действия.

Ескалацията на напрежението вече оказва силно влияние върху световната икономика. Цената на петрола сорт "Брент" надхвърли 100 долара за барел, след като Иран започна да блокира корабоплаването през стратегическия Ормузки проток – маршрут, през който преминава около една пета от световния петролен трафик.

Междувременно в региона продължават и други инциденти – атаки срещу кораби, свален американски самолет цистерна в Ирак и жертви сред военни и цивилни. Съветът за сигурност на ООН подготвя резолюция, която осъжда иранските удари срещу държави от Персийския залив и призовава за незабавно прекратяване на атаките.

Поради строгия контрол върху информацията и интернет ограниченията в Иран, състоянието на Моджтаба Хаменей остава невъзможно да бъде независимо потвърдено. Това поражда спекулации, че страната може да бъде управлявана от т.нар. „призрачен аятолах", докато войната в региона продължава да се разраства.