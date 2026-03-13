Отмениха евакуацията в района на атакуваната британска военна база в Кипър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ситуацията със сигурността на остров Кипър е спокойна, уверяват командващите британските бази на острова, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Симерини", позовавайки се на кипърската агенция КНА.

От командния състав на базите са се срещнали с кмета на Агиа Напа Христос Занету. На срещата в присъствието на представители на местната власт на населени места в района на военните съоръжения е била обсъдена ситуацията в региона и са били дадени уверения, че няма причини за безпокойство.

"В период на международна несигурност сме длъжни да запазим самообладание и да покажем отговорност, предавайки точни послания към обществото и посетителите на страната ни", се посочва в съобщение на кметството в Агиа Напа.

В началото на месеца в района на военната база Акротири в южната част на остров Кипър имаше нападение с ирански дрон "Шахед".

При атаката бяха нанесени малки щети.

След нападението в района на базата беше обявен режим на евакуация, който вече е отменен, припомня БТА.

В съобщение на министерството на вътрешните работи на Република Кипър от днес се посочва, че след оценка на ситуацията режимът за евакуация на този етап няма да бъде удължаван, отбелязва "Симерини".

Районът продължава да бъде наблюдаван и при възникване на необходимост ще бъдат предприети нужните мерки, се посочва още в съобщението на вътрешното министерство.

В района на военната база ще продължат да патрулират групи на службата за Гражданска защита.

Базата в Акротири е най-голямата военна база на Великобритания в региона.

Британските военни имат още една база на острова - в Декелия.