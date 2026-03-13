ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц: Германия не е част от войната срещу Иран

Фридрих Мерц Снимка: Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz


Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че страната му не участва във войната срещу Иран, предаде Ройтерс. Канцлерът е  на посещение в Норвегия.

„Германия не е част от тази война в Иран и не искаме да ставаме част от нея", каза Мерц. На въпрос за стратегически важния Ормузки проток канцлерът отговори, че няма причина да се обмисля предоставянето на военна защита на морските пътища, отбелязва БТА.

Мерц допълни, че Берлин е научил за решението на САЩ за отменяне на петролни санкции срещу Русия едва тази сутрин, след като Вашингтон издаде разрешение за закупуване на санкциониран руски петрол и петролни продукти, блокирани в морето.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, от своя страна, че енергийните санкции срещу Русия не бива да бъдат облекчавани.

Фридрих Мерц

