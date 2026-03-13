Гърция закова надценката на бензина, 12 цента печалба на литър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкото правителство въвежда безпрецедентни мерки за контрол върху пазара на горива, като налага строги лимити на печалбата по цялата верига. Според новите разпоредби, маржът на печалба за бензиностанциите се ограничава до 12 евроцента на литър спрямо цената, на която са закупили горивото.

Още по-строг е контролът при търговците на едро – там допустимата печалба се свива до 5 евроцента на литър над рафинерийната стойност.

„Всеки цент над тези граници ще се счита за спекула и ще води до незабавни санкции," предупреждават от Министерството на развитието в Атина.

В сектора на храните търговците нямат право да реализират по-висок процент брутна печалба от този, който са поддържали средно през 2025 г. Мярката обхваща всички основни продукти от първа необходимост – от хляб и мляко до месо и хигиенни материали.

Министерството на развитието обяви, че контролните органи започват масови проверки по веригата от производител до щанд.

Мерките ще останат в сила най-малко до 30 юни 2026 г., като успоредно с тях държавата ще продължи да отпуска целеви помощи за най-уязвимите социални групи.

Паралелно с тавана на печалбите, Гърция активира отново и „Потребителската кошница". В нея влизат над 50 категории продукти, за които супермаркетите са длъжни да поддържат най-ниските възможни цени и да ги обозначават със специален стикер.

Ако планирате пътуване до Гърция можете да се възползвате от държавния контрол върху цените.

Търсете знака "Потребителска кошница" във всеки голям супермаркет. Това са стоки (мляко, хляб, макарони, перилни препарати), за които веригите са длъжни да поддържат най-ниските възможни цени с минимален марж.

Проверка на горивата в реално време на онлайн платформата FuelPrices.gr, която гръцкото министерство на развитието поддържа. Преди да заредите, проверете актуалните цени в конкретния район.