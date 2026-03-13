ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Повече от 20 са убити при израелски атаки в Ливан снощи

Израелски удар в Бейрут СНИМКА: Х/@visegrad24


Повече от 20 души са били убити при израелски атаки срещу цели в Ливан снощи, заявиха днес ливански официални представители, цитирани от ДПА.

Девет души, включително пет деца, са били убити само в района на пристанищния град Сидон, съобщи ливанското здравно министерство, отбелязва БТА.

При бомбардировки в южната и в източната част на страната са били убити още 14 души, добави ведомството. Един човек е бил убит в Бейрут.

Израелските въоръжени сили отказаха да коментират подробности за тези атаки и вместо това цитираха официално изявление относно операции срещу проиранската групировка „Хизбула" в Ливан. В изявлението се казва, че въоръжените сили са извършили „десетки атаки" в Бейрут, в долината Бекаа в източната част на страната и в Южен Ливан. Атаките са били насочени срещу складове за оръжия и значими активи на „Хизбула" и са имали за цел допълнително да отслабят групировката, добавят от въоръжените сили, но не споменават нищо за потенциални жертви.

