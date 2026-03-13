Нидерландия изтегли военните си от Ербил в Северен Ирак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изтеглени са нидерландските военни, разположени в Ербил в Северен Ирак, защото е твърде опасно. Това заяви днес министърката на отбраната Дилан Йешилгьоз, цитирана от нидерландската новинарска агенция АНП и БТА.

Ден по-рано, в близост до града в Иракски Кюрдистан, при атака с дрон бе убит един френски войник, а петима бяха ранени.

Нидерландските военни са изтеглени „преди известно време". Те са започнали да изпълняват задачи „на друго място" и продължават редовната си работа „доколкото е възможно", каза Йешилгьоз, която не уточни къде точно са прехвърлени войниците.

Според министъра с военните се поддържа редовен контакт.

По данни на Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия в Ербил са били разположени най-малко шестима военнослужещи. Те са работили като съветници, наред с други, за операция „Вродена решителност" (OIR)/Консултативен екип на коалицията за съвместни операции (JOCAT) и Министерството на пешмерга (кюрдското министерство на отбраната).

През последните няколко седмици Ербил и околността са редовно подложени на обстрел от страна на Иран и проирански групировки в Ирак.