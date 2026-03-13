Руска ракета уцели автобус в Харковска област, уби трима

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са загинали при руски ракетен удар по североизточния украински град Купиянск в Харковска област днес, предаде Ройтерс, като се позова на офиса на главния прокурор на Украйна, посочва БТА.

Той съобщи, че атаката е отнела живота на трима души – шофьор на автобус и двама пътници, а четирима души са ранени.

Един пътнически автобус, както и частни къщи, са били поразени при нападението, се казва още в изявлението.

По предварителни данни при атаката е била използвана балистична ракета "Искандер-М", казаха от офиса на украинския главен прокурор, предаде Укринформ.

По-рано местните власти заявиха, че при нападението са били използвани дронове.

„На 13 март, в 9:15 часа, на пътя край село Нова Олександривка в района на Велики Бурлук имаше обстрел с дронове (предимно „Ланцет"), при който бе поразен автобус от Харков към Велики Бурлук.", каза тази сутрин ръководителят на военната администрация в Купянск Андрий Канашевич.

Говорителката на Харковската регионална военна администрация Ана Хонтар каза, от своя страна, че четирима души – три жени и един старец - са настанени в болница в среднотежко състояние.