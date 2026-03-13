Тръмп: САЩ ще ескортират кораби през Ормузкия проток, ако се наложи

Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще ескортират кораби през Ормузкия проток, ако се наложи. Той каза това в интервю за телевизия „Фокс Нюз", предадоха Ройтерс и БТА.

„Бихме го направили, ако се наложи. Но, да се надяваме, че нещата ще се развият много добре. Ще видим какво ще се случи.", отговори президентът на САЩ, когато беше попитан за помощта за преминаването на петролни танкери през ключовия морски проток. Той не даде други подробности.

Тръмп освен това каза в интервю с Брайън Килмийд от „Фокс", откъси от което бяха излъчени в предаването „Фокс енд Френдс", че САЩ ще нанесат „много силен удар" на Иран „през следващата седмица".

Коментарите му идват в момент, когато САЩ и други страни са изправени пред скок в цените на петрола и газа, докато войната между САЩ и Израел навлиза в четиринадесетия си ден, а днес цените на петрола достигат близо 100 долара за барел.