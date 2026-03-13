Хърватският премире ще обсъди с НАТО новите свръхзвукови ракети на Сърбия

Хърватия следи внимателно новите свръхзвукови ракети на сръбската армия, заяви премиерът Андрей Пленкович, цитиран от националната хърватска телевизия ХРТ. Думите му идват в отговор на обявената от сръбския президент Александър Вучич покупка на китайската ракета въздух-земя CM-400AKG с обсег от поне 250 километра, която преди това беше забелязана окачена под изтребител МиГ-29 на сръбските ВВС. Пленкович подчерта, че Загреб следи отблизо процеса в Сърбия и ще оцени потенциалните рискове за региона, отбелязва БТА.

"Що се отнася до възможностите на хърватската армия, това е аспектът, в който инвестираме много през всичките тези години. Хърватия е член на НАТО, ние следим процеса, който протича в Сърбия. Във всеки случай не очакваме, че притежанието на такова сериозно оръжие би могло да се използва срещу съседни страни – Хърватия или която и да е друга", каза премиерът по време на изявление в хърватския град Пожега.

Той уточни, че Хърватия ще обсъди въпроса със своите съюзници и ще ги информира за новостите в арсенала на сръбската армия.

"Ще разговаряме с нашите партньори в НАТО и ще ги предупредим за подобни оръжия, които са новост в арсенала на сръбската армия", подчерта Пленкович, като добави, че държавата държи на стабилността и сигурността в региона.

Премиерът посочи, че Хърватия следи и развитието на енергийната ситуация, включително цените на минералните торове, газ и електроенергия, и увери, че правителството реагира своевременно, за да защити гражданите и икономиката, отбелязва ХРТ.