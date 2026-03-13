Лукашенко към Украйна и НАТО: За да не гръмнем с "Орешник", не ни закачайте

Александър Лукашенко призова Украйна и НАТО да не закачат Беларус, за да не се наложи Минск да използва ракетите "Орешник", предаде ТАСС.

"Не казвам, че още утре ще ударим с "Орешник" по Вилнюс, Варшава или Киев. Не дай Боже. Това не е целта ни. Трябва да защитим страната си. А, за да не гръмнем с "Орешник", не ни закачайте. Нито от страна на Украйна, нито от Полша, нито от Литва, нито от Латвия. Нека решаваме въпросите като хората", каза беларуският президент, цитиран от агенция БелТА и БТА.

Лукашенко добави, че не заплашва никакви страни или организации. "Аз не заплашвам. ... Но нима си мислите, че ако те смятат за легитимна цел обекти на територията на Беларус, аз ще спя и ще наблюдавам? Имаме с какво да ги достигнем и на 70 км и на 200 км разстояние. Затова бих ги посъветвал да не дрънкат и да не крякат. Ако смятат "Орешник" за легитимна цел, тогава моля", посочи беларуският президент.