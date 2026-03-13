ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Али Лариджани на протест в Техеран: Тръмп не разбра, че иранският народ е решителен

Али Лариджани СНИМКА: Екс/@alilarijani_ir

Високопоставеният ирански лидер по сигурността Али Лариджани се появи на масова демонстрация в Техеран заедно с хиляди граждани и високопоставени представители на режима. Лариджани се присъедини към хиляди демонстранти на митинг по случай Деня на Кудс в града, въпреки новите израелски атаки, извършени по-рано днес, съобщава "Дейли мейл".

В коментар, насочен към президента на САЩ Доналд Тръмп, Лариджани добави, че той „не е осъзнал, че иранският народ е зрял, смел и решителен".

По време на интервюто той заяви още, че израелските удари по време на демонстрациите показват „слабостта и объркването" на Израел.

Вчера Лариджани заяви, че Тръмп ще „съжалява" за „сериозната си грешка", след като американският президент обяви, че Съединените щати са спечелили войната.

