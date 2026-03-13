Али Лариджани на протест в Техеран: Тръмп не разбра, че иранският народ е решителен

Високопоставеният ирански лидер по сигурността Али Лариджани се появи на масова демонстрация в Техеран заедно с хиляди граждани и високопоставени представители на режима. Лариджани се присъедини към хиляди демонстранти на митинг по случай Деня на Кудс в града, въпреки новите израелски атаки, извършени по-рано днес, съобщава "Дейли мейл".
В коментар, насочен към президента на САЩ Доналд Тръмп, Лариджани добави, че той „не е осъзнал, че иранският народ е зрял, смел и решителен".
По време на интервюто той заяви още, че израелските удари по време на демонстрациите показват „слабостта и объркването" на Израел.
Вчера Лариджани заяви, че Тръмп ще „съжалява" за „сериозната си грешка", след като американският президент обяви, че Съединените щати са спечелили войната.
Top Iranian national security official Ali Larijani keeps marching after Israeli strikes in Tehran near the area.— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 13, 2026
He even gives a live interview.
“Trump's problem is that he doesn't realize that the Iranian nation is mature and determined” pic.twitter.com/vBeRNe1r6t