Антонио Коща: Решението на САЩ за руския петрол е много тревожно

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в социалната мрежа "Екс", че Едностранното решение на САЩ да премахнат санкциите срещу износа на руски петрол е много тревожно.

По неговите думи подобно решение засяга европейската сигурност. Увеличаването на икономическия натиск над Русия е от решаващо значение за сериозно отношение на руската страна към преговорите за справедлив и траен мир в Украйна, добавя той.

Отслабването на санкциите повишава способностите на Русия да води войната срещу Украйна, заявява Коща.

По-рано днес Европейската комисия също възрази срещу необходимостта от временна отмяна на ограниченията срещу руския петрол заради състоянието на пазара след началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, припомня БТА.