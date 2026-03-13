Куба потвърди, че преговаря със САЩ за сваляне на блокадата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел заяви, че наскоро са проведени преговори със САЩ за преодоляване на различията.

АП отбелязва, че карибската страна потвърждава това за първи път.

Диас-Канел посочи, че разговорите „са имали за цел намиране на решение чрез диалог на двустранните различия между двете страни". „Международни фактори улесняват това", отбеляза той, без да даде повече подробности, посочва БТА.

Кубинският президент заяви, че никакви петролни пратки не са доставени на острова през последните три месеца, за което обвини американската енергийна блокада.

Западна Куба беше засегната от мащабно спиране на тока миналата седмица, което остави милиони хора без електричество.

Диас-Канел посочи, че Куба, която произвежда около 40% от потребявания в страната петрол, произвежда и собствено електричество, но то не е достатъчно, за да посрещне търсенето.

Той добави, че липсата на електричество е засегнала комуникациите, образованието и транспорта, и се е наложило правителството да отмени операциите на десетки хиляди хора.

„Ударът е огромен", каза кубинският президент.

Диас-Канел уточни, че целта на преговорите със САЩ е да се идентифицират „двустранните проблеми, които изискват решения въз основа на тяхната сериозност и въздействие" и да се намерят решения.

Той добави, че целта е била „да се определи желанието на двете страни да предприемат конкретни действия в полза на хората от двете страни. И в допълнение да се намерят зони за сътрудничество за справяне със заплахите и гарантиране на сигурността и мира на двете държави, както и на региона".