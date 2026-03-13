ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Николов №1 в Италия през февруари

Боливия арестува уругвайски наркобос

Боливия арестува уругвайския наркобос Себастиан Марсет СНИМКА: Пиксабей

Уругвайският наркобос Себастиан Марсет, издирван от Интерпол, е бил арестуван в Боливия, съобщи ръководителят на Националния секретариат за борба с наркотиците на Парагвай Джалил Рашид, цитиран от Ройтерс и БТА.

Марсет, който е обвинен в ръководството на Първия уругвайски картел, е издирван беглец от Интерпол. Той е обвинен в престъпления, свързани с организираната престъпност в Парагвай и Боливия, а в САЩ е обвинен в пране на пари, според Държавния департамент на САЩ.

Рашид заяви, че боливийските власти са провели операцията в интервю за местно радио в Парагвай.

Братът на Марсет, Диего Николас Марсет, беше арестуван в Бразилия през 2023 г. като "един от най-издирваните бегълци в Южна Америка", при полицейска операция, в която са участвали представители на службите от Бразилия, Боливия, Парагвай и Уругвай.

