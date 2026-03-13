"Нафтогаз" осъди "Газпром" за 1,4 млрд. долара за транспортиране на природен газ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз" е спечелила съдебния процес срещу руския гигант „Газпром" за плащането на дълг от 1,4 милиарда долара за транспортиране на газ. Това съобщи днес „Нафтогаз", цитирана от Ройтерс и БТА.

Федералният съд на Швейцария, най-висшата съдебна инстанция в страната, отхвърли искане на „Газпром" да бъде отменено решение на швейцарски арбитражен съд от юни 2025 г., според което руската компания трябва да плати над 1,4 милиарда долара на „Нафтогаз" с лихвите, се посочва в комюнике на украинската компания.

Съдът също така е наредил на" Газпром" да заплати съдебни разноски на стойност 200 000 швейцарски франка (254 000 долара) и да компенсира „Нафтогаз" за разходите по делото с 250 000 швейцарски франка, съобщи украинската компания. „Газпром" не отговори веднага на искането за коментар.

Швейцарският съд, който обикновено не посочва имената на страните в съдебните производства в публикуваните си решения, обяви тази седмица, че жалбата на руската държавна компания е без основание.

През юни 2025 г., швейцарски арбитражен трибунал е наредил на „Газпром" да плати дълга за услугите по транспортиране на газ, заедно с лихви и разноски по арбитража, според „Нафтогаз".

„Върховният съд на Швейцария потвърди валидността на арбитражното решение и окончателно отхвърли аргументите на руската страна", цитира „Нафтогаз" своя главен изпълнителен директор Серхий Корецки.

„Нафтогаз" ще продължи да работи по изпълнението на арбитражното решение, добави Корецки.

Украинската компания е инициирала арбитражно производство срещу „Газпром" през 2022 г., като е настоявала руската енергийна компания да плати за предоставената услуга по организация на транспортиране на природен газ през територията на Украйна.