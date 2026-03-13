Появи ли се нова терористична група в Европа след атаката срещу Иран?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нова групировка, наричаща себе си „Ашаб ал-Ямим", пое отговорност за три нападения срещу еврейски институции в Европа през тази седмица.

Първият инцидент е взривяване на синагога в Лиеж, Белгия, извършено в понеделник. В сряда последва атака срещу еврейски обект в Гърция, а в петък бе извършен палеж на синагога в Ротердам, Нидерландия. И при трите случая няма данни за пострадали, тъй като нападенията са извършени през нощта, когато сградите са били празни, съобщава jpost.

Групата „Ашаб ал-Ямим" изглежда не е съществувала публично преди тази седмица. Необичайно е и това, че тя няма собствени канали в „Телеграм" или други социални мрежи, което е типична практика за подобни организации, които обикновено веднага създават свои медийни платформи.

Въпреки това видеозаписи от трите атаки бързо се появиха в телеграм канали, свързани с т.нар. „шиитска ос", включително такива, асоциирани с „Хизбула" и Корпуса на гвардейците на ислямската революция (ИРГК) на Иран. Според анализатори това може да подсказва възможна връзка между новата групировка и ирански прокси-организации.

Името „Ашаб ал-Ямим" се превежда като „Хората на десницата" или „Спътниците на праведните". В случая думата „десница" не се използва в политически смисъл, а като метафора за „праведни" или „справедливи", обяснява Охад Мерлин, изследовател на Близкия изток и Северна Африка в регионалната програма на изследователския център MIND Israel, цитиран от „Йерусалим пост".

Той посочва, че в Корана често се използва символиката на „дясно" и „ляво", като изразът „Хората на десницата" се среща и в сура „Ал-Уакиа" (56:28).

Според експерти подобни краткотрайни „фронтови" организации често се използват от иранската мрежа от прокси-структури, за да прикриват истинските извършители на атаки.

„Иран действа активно не само в Близкия изток, но и в Европа и Латинска Америка. Корпусът на гвардейците на ислямската революция разполага с възможностите да извършва подобни операции", коментира анализаторът Джо Трузман.

По думите му Техеран и свързаните с него организации често използват фиктивни или временни групи, за да прикрият участието си в терористични действия.

Необичаен е и характерът на публикуваните видеоклипове. Макар да съдържат типични елементи на пропагандни материали – заплашителна музика и липса на говор, те са по-малко насилствени от обичайните видеа на групировки като „Хизбула" или „Хамас".

Трузман смята, че въпреки това видеата изпълняват пропагандна функция.

„Подобни действия могат да създадат страх сред еврейските общности", казва той. Според него, на фона на напрежението между Иран и Израел и заплахите за атаки извън Близкия изток, серията инциденти може да бъде възприета и като предупреждение.

„Това не са мащабни нападения, но могат да бъдат интерпретирани като сигнал", заключава анализаторът.