Пийт Хегсет: Всички ирански отбранителни компании скоро ще бъдат унищожени

Днес ще е денят, в който ще бъдат нанесени най-голям брой американски удари по ирански обекти досега, заяви на брифинг американският министър на отбраната Пийт Хегсет, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

„Всички ирански отбранителни компании скоро ще бъдат унищожени“, каза Хегсет.

„Върховният лидер е ранен, вероятно обезобразен. Ръководството се е укрило. Ние ще продължим да напредваме. Тръмп държи картите. САЩ разполагат с редица варианти по отношение на ядрените оръжия, сред които и възможността Иран сам да се откаже от тях“, допълни той.