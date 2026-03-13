ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Николов №1 в Италия през февруари

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22463394 www.24chasa.bg

Пийт Хегсет: Всички ирански отбранителни компании скоро ще бъдат унищожени

2868
Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Днес ще е денят, в който ще бъдат нанесени най-голям брой американски удари по ирански обекти досега, заяви на брифинг американският министър на отбраната Пийт Хегсет, съобщи  Ройтерс, цитирани от БТА.

„Всички ирански отбранителни компании скоро ще бъдат унищожени“, каза Хегсет.

„Върховният лидер е ранен, вероятно обезобразен. Ръководството се е укрило. Ние ще продължим да напредваме. Тръмп държи картите. САЩ разполагат с редица варианти по отношение на ядрените оръжия, сред които и възможността Иран сам да се откаже от тях“, допълни той.

 

Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание