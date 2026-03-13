Кметът на Кушадасъ е задържан за корупция

Кметът на турския егейски град Кушадасъ е бил задържан по подозрения в корупция в разследване, водено от Главната прокуратура на Истанбул, съобщи турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк. Опозиционен представител определи разследването като пореден опит "да бъде заглушена опозицията със скалъпени дела".

Кметът Йомер Гюнел от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) е бил задържан заедно с няколко други лица, разследвани за престъпления, отнасящи се до корупция и изнудване, свързани с общината на Кушадасъ. По случая са били разпитани свидетели и жалбоподатели, като на базата на събраните в разследването сведения днес е била проведена едновременна операция в три турски окръга — Айдън (където се намира Кушадасъ), Измир и Анталия, като са извършени арести, обиски и изземвания.

„Към инсценираните операции беше добавена още една. Нашият кмет на Кушадасъ Йомер Гюнел беше задържан тази сутрин. Онези, които не могат да ни победят на изборите, се опитват да ни заглушат чрез скалъпени дела, като се намесват във волята на народа", заяви в профила си в социалните мрежи Бюлент Тезджан, главен координатор на Кандидат-президентския офис на НРП, информира сайтът "Хаберлер". Той настоя Гюнел незабавно да бъде освободен.

Сред заподозрените в разследването са също директорът на отдел „Градоустройство и устройство на територията“ на общината Ахмет Ташкан и директорът на отдел „Строителен контрол“ Мустафа Бурак Гюндеш.

Заподозрените, за които е издадена заповед за задържане, са заловени и поставени под арест, а разследването продължава, посочва още СиЕнЕн-Тюрк, цитирани от БТА.

Гюнел е поредният кмет от опозицията, разследван по подобни обвинения. Наскоро в Турция започна съдебният процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу за организиране на престъпна група и корупция, в който освен него са подсъдими и други над 400 души.