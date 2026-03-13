Великобритания призова съюзниците си да запазят натиска върху Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания и партньорите ѝ трябва да поддържат колективен натиск върху Русия чрез санкции, заяви днес говорител на британския премиер, цитиран от Ройтерс и БТА.

Агенцията отбелязва, че така страната се е присъединила към европейските критики към САЩ, след като Вашингтон облекчи санкциите върху руския петрол.

„Това очевидно е решение на САЩ, но нашата позиция е ясна. Всички партньори трябва да поддържат натиска над Русия и военния ѝ фонд“, каза говорителят на британския премиер пред журналисти.

САЩ издадоха 30-дневно освобождаване на страните за закупуване на руски петрол и петролни продукти, блокирани в морето, за да стабилизират световните енергийни пазари, разтърсени от войната в Иран.

Европейските съюзници обаче критикуваха мярката, която създава опасност от усложняване на опитите на Запада да лиши Русия от приходи за войната ѝ срещу Украйна.

Говорителят на британския парламент каза, че западните санкции са лишили руската държава от най-малко 450 милиарда долара от началото на войната в Украйна. „Нашите санкции работят“, добави той.

Говорителят на Стармър посочи, че колективният натиск е най-добрият начин за постигане на справедлив мир в Украйна и за спиране на руската подкрепа за вражески страни по света, включително Иран.

„Оставаме ангажирани с упражняването на максимален икономически натиск върху Русия в преследване на справедлив и траен мир в Украйна“, отбеляза той.