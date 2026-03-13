Великобритания призова съюзниците си да запазят натиска върху Русия

Великобритания и партньорите ѝ трябва да поддържат колективен натиск върху Русия чрез санкции, заяви днес говорител на британския премиер, цитиран от Ройтерс и БТА.
Агенцията отбелязва, че така страната се е присъединила към европейските критики към САЩ, след като Вашингтон облекчи санкциите върху руския петрол.
„Това очевидно е решение на САЩ, но нашата позиция е ясна. Всички партньори трябва да поддържат натиска над Русия и военния ѝ фонд“, каза говорителят на британския премиер пред журналисти.
САЩ издадоха 30-дневно освобождаване на страните за закупуване на руски петрол и петролни продукти, блокирани в морето, за да стабилизират световните енергийни пазари, разтърсени от войната в Иран.
Европейските съюзници обаче критикуваха мярката, която създава опасност от усложняване на опитите на Запада да лиши Русия от приходи за войната ѝ срещу Украйна.
Говорителят на британския парламент каза, че западните санкции са лишили руската държава от най-малко 450 милиарда долара от началото на войната в Украйна. „Нашите санкции работят“, добави той.
Говорителят на Стармър посочи, че колективният натиск е най-добрият начин за постигане на справедлив мир в Украйна и за спиране на руската подкрепа за вражески страни по света, включително Иран.
„Оставаме ангажирани с упражняването на максимален икономически натиск върху Русия в преследване на справедлив и траен мир в Украйна“, отбеляза той.