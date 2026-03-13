ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия потвърди ангажимента си към мораториума върху изпитанията на ядрени оръжия

Сергей Лавров

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров потвърди ангажимента на Москва към спазването на мораториума върху изпитанията на ядрени оръжия по време на среща с Робърт Флойд, изпълнителния секретар на подготвителния комитет на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрени изпитания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"В хода на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани със сътрудничеството с подготвителната комисия на Организацията за договора за всеобхватна забрана на ядрените изпитания. Отново бе потвърден ангажиментът на нашата страна към целта за влизането на договора в сила, както и към спазването на доброволно обявения мораториум върху ядрените изпитания. Беше подчертано взаимното желание за постепенно развиване на двустранното сътрудничество", съобщи Министерството на външните работи на Руската федерация.

 

