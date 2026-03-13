ООН: 22 000 цивилни сгради са били поразени в Иран от началото на войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 22 000 сгради с гражданско предназначение в Иран са били поразени до този момент в продължаващия конфликт в Близкия изток, заяви представител на ООН, цитиран от ДПА.

Сред тях повече от 17 000 са жилищни сгради, заяви Салвадор Гутиерес, ръководител на мисията на Международната организация за миграциите.

Хиляди семейства са напуснали домовете си в резултат на атаките, като много от тях са се насочили към северните части на Иран, отбеляза Гутиерес.

“Деескалацията продължава да бъде от съществено значение, за да се предотврати по-нататъшно човешко страдание. Защитата на цивилните трябва да бъде категоричен приоритет“, добави той, съобщи БТА.