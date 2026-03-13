ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и САЩ ще проведат търговски преговори във Фр...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22463759 www.24chasa.bg

ООН: 22 000 цивилни сгради са били поразени в Иран от началото на войната

1952
снимка: РОЙТЕРС

Близо 22 000 сгради с гражданско предназначение в Иран са били поразени до този момент в продължаващия конфликт в Близкия изток, заяви представител на ООН, цитиран от ДПА.

Сред тях повече от 17 000 са жилищни сгради, заяви Салвадор Гутиерес, ръководител на мисията на Международната организация за миграциите.

Хиляди семейства са напуснали домовете си в резултат на атаките, като много от тях са се насочили към северните части на Иран, отбеляза Гутиерес.

“Деескалацията продължава да бъде от съществено значение, за да се предотврати по-нататъшно човешко страдание. Защитата на цивилните трябва да бъде категоричен приоритет“, добави той, съобщи БТА.

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание