Мъж със синя кожа предизвика паника в спешно отделение, събудил се като герой от "Аватар"

Мъж бе откаран спешно в болница в Англия, след като кожата му посиняла.

Томи Линч от Дарбишир се събудил след дълъг сън в подарените му тъмносини чаршафи, изглеждайки като герой от „Аватар", пише Би Би Си.

Приятел го убедил да отиде в болницата, където му сложили кислород, но истината излязла наяве, когато лекар изтрил ръката му с тампон, който станал син.

Така те установили, че причината за синята му кожа е боята от новите му чаршафи.

„Бях унижен, но те казаха, че съм ги разсмял. Обикновено в спешното отделение нямат забавни истории", разказва 42-годишният мъж.

Комплектът спално бельо на стойност 40 лири бил подарен на Линч, за да му е топло в обора му в Касъл Гресли през ноември.

Той разказа, че на следващата сутрин, когато приятелят му забелязал новопридобития му син оттенък, го помолил да се отиде веднага към спешното отделение на местната болница.

„Всички в приемната на спешното отделение ме зяпаха, сякаш бяха видели призрак. Приеха ме набързо, веднага ми сложиха кислород и започнаха да ми задават всякакви въпроси. В един момент около мен имаше около 10 лекари", разказва мъжът.

„Отидоха да ми вземат кръв и веднага щом тя избърса ръката ми, кърпичката стана синя. Тогава ми просветна. Казах: „О, Боже мой, толкова съжалявам", разказва още Линч.

Той споделя, че след това му отнело няколко дни, за да се отърве от синия цвят, къпейки се многократно.

„Взимах вана след вана, но ми отне една седмица. Водата беше синя. Първото нещо, което направих, когато се прибрах у дома, беше да изпера чаршафите си. Оттогава не съм ставал синьо", споделя мъжът.

„Винаги перете чаршафите си, преди да спите в тях. Освен ако не искате да прескочите опашката в спешното отделение", допълва Томи Линч, съобщава Би Ти Ви.