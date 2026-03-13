Макрон: Конфликтът в Близкия изток няма да донесе облекчение на Русия във войната й в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Конфликтът в Близкия изток няма да донесе облекчение на Русия във войната ѝ в Украйна, заяви днес френският президент Еманюел Макрон по време на визитата на украинския му колега Володимир Зеленски в Париж, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

На обща пресконференция със Зеленски френският държавен глава отбеляза, че е странно да се види как Русия призовава за спиране на огъня в Близкия изток, докато упорито отказва да приеме такова в Украйна.

Макрон каза, че подкрепата на Франция за Украйна ще остане непоколебима и че е твърдо решен да продължи да оказва военна помощ на Киев.

По-рано днес френският държавен глава съобщи за атака с дрон срещу френски военнослужещи в района на град Ербил в Северен Ирак, при която е бил убит един френски войник и ранени шестима. Той нарече атаката "недопустима" и "неоправдана" и подчерта, че френската позиция в региона е "отбранителна".

На пресконференцията със Зеленски Макрон заяви, че е изискал пълен военен анализ на атаката.

Зеленски, от своя страна, заяви, че решението на САЩ за смекчаване на санкциите върху руския петрол няма да допринесе за мира, а само ще направи Русия още по-силна.

Той предупреди, че Украйна изпитва все по-остър недостиг на ракети за противовъздушна отбрана. Тази седмица Зеленски каза, че страните от Залива са използвали за няколко дни толкова ракети "Пейтриът", колкото Киев е получил от Вашингтон за четири години.

Украинският президент не уточни, откъде разполага с тези данни, посочва Ройтерс.