Сърбия намали акцизите за горивата с 20%

Теодора Енчева, БТА

Александър Вучич

Сръбското правителство намали акцизите върху петролните деривати с 20 процента, в отговор на глобалните смущения в доставките на петрол, причинени от ескалацията на напрежението в Близкия изток,  съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Това означава, че акцизът върху дизела, който в момента е 74,04 динара (0,63 eвро) на литър, ще бъде намален на 59,23 динара (0,50 евро) на литър. Акцизът върху бензина, който в момента е 72 динара (0,61 eвро), ще бъде намален на 57,6 динара (0,49 евро) за литър. Решението е временно и се предлага да бъде въведено в действие от днес до 15 април 2026 г.

Цените на горивата в Сърбия са контролирани от държавата от години, като за последно на 24 януари т.г. правителството удължи с 60 дни Наредбата за ограничаване на цените на петролните деривати. Така най-високата цена на дребно с ДДС се определя за евродизел и бензин въз основа на средната цена на едро на тези продукти на територията на Сърбия, увеличена с 20 динара (0,17 евро) за литър.

В очакване на нов оперативен лиценз за единствената петролна компания на Сърбия НИС, поставена под американски санкции от 9 октомври 2025 г.,  цените на дериватите остават под контрол, предава РТС.

Забрана за износ на петрол и нефтопродукти е в сила до 19 март, а правителството е освободило от държавния резерв бутан, пропан и автогаз.

Сръбският президент Александър Вучич обяви в интервю пред РТС късно снощи, че  държавата ще снабди петролните компании с петролни деривати, а също така ще намали акцизите върху горивата с 20 процента.

Той заяви, че без държавна намеса цената на дизела на бензиностанциите ще бъде с 20 процента по-висока и подчерта, че това не трябва да се допуска.

Сръбският президент отбеляза, че гражданите могат да бъдат спокойни и че няма да има недостиг на петрол, защото запасите са достатъчни за 93 дни.

„Няма да позволим безумни цени, ще защитим гражданите си“, подчерта Вучич пред РТС.

Александър Вучич

