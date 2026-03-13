Президентът на Финландия: Няма да разполагаме ядрени оръжия в мирно време

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финландия не възнамерява да разполага ядрени оръжия на своя територия в мирно време, заяви днес президентът Александер Стуб, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

Агенцията отбелязва, че по този начин той се придържа към сходна политика, водена от съседните скандинавски държави.

Изявленията на Стуб се появиха в контекста на плановете на Финландия да отмени пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия.

Москва реагира остро на обявения план от финландското правителство, като Кремъл посочи, че Русия ще отговори на такъв ход, който би направил съседната страна по-уязвима.

Планът на финландското правителство разгневи също и опозиционните партии във Финландия, в това число и водещата в социологическите проучвания Социалдемократическа партия, която настоя страната да заяви ясно, че няма да разполага ядрени оръжия на своя територия в мирно време, посочва Ройтерс.