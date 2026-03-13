Еврокомисар Марта Кос с нови обвинения за връзки с югославската тайна полиция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската комисарка по разширяването Марта Кос отново е обвинена в сътрудничество с югославската тайна полиция, известна разговорно като УДБА.

Повод за новите твърдения стана представянето на книга със заглавие „Комисарката" на словенския автор Игор Омерза, което се състоя на 10 март в Европейския парламент. В книгата са публикувани документи, за които авторът твърди, че доказват сътрудничество на словенката Марта Кос с югославските тайни служби.

Промоцията беше организирана от словенският евродепута Романа Томц, член на Европейската народна партия - най-голямата политическа група в Европейския парламент, съобщава БГНЕС.

Малко след събитието Томц изпрати писмо до Европейската комисия, позовавайки се на съдържанието на представената книга.

„Новите документи подсказват, че Марта Кос като кандидат е излъгала пред парламентарната комисия на Европейския парламент, тъй като е заявила, че никога не е била сътрудник на югославската тайна полиция", посочи Томц в писмото, публикувано от нея в социалните мрежи и цитирано от РСЕ.

Тя отправи въпроси към Европейската комисия дали е запозната с новите твърдения, дали възнамерява да ги провери и какви мерки планира да предприеме, за да се изключи възможността Кос да е дала невярна информация по време на изслушването си в Европейския парламент, като подчерта, че Комисията е длъжна да спазва най-високи стандарти за почтеност.

Гийом Мерсие, говорител на Европейската комисия по въпросите на разширяването, отрече институцията да е получила подобно писмо.

„Комисар Кос премина обширна и задълбочена процедура на проверка, за да се присъедини към Колегиума на комисарите. Европейският парламент одобри назначението ѝ по същия процес, както и за всички останали 27 комисари. Комисията по правни въпроси на Европейския парламент разгледа нейната декларация за интереси и не установи конфликт на интереси. Европейската комисия няма допълнителни коментари", посочи Мерсие.

Управлението за държавна сигурност (УДБ) е създадено в Югославия през 1946 г. малко след края на Втората световна война, а през 1966 г. е преименувано на Служба за държавна сигурност.

УДБА е печално известна с ролята си в преследването на политически противници в Югославия след войната. Значителна част от дейността ѝ през следващите десетилетия е насочена към наблюдение и ликвидиране на хора в диаспората, определяни като действащи срещу интересите на държавата.

Обвиненията, че Марта Кос е била сътрудник на югославската тайна полиция, се появиха за първи път през 2024 г. по време на изслушването за потвърждаване на кандидатурата ѝ като словенски кандидат за европейски комисар.

Тогава Кос отхвърли всички твърдения и ги определи като дезинформация.

Говорител на Европейската народна партия потвърди пред медиите, че евродепутат Романа Томц е информирала подробно групата за последните разкрития, свързани с комисар Марта Кос.

„Групата ще разгледа внимателно ситуацията. Засега отбелязваме, че еврокомисар Кос не е опровергала тези нови разкрития. Топката вече е в нейното поле", заяви говорителят на Европейската народна партия в Европейския парламент.

Евродепутати обявиха, че ще поставят въпроси към Марта Кос относно новите твърдения по време на дебат за разширяването в комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET), насрочен за понеделник, 16 март.

Днес обаче Кос уведоми комисията AFET, че няма да може да участва в обсъждането.

„Рано или късно ще трябва да се появи в AFET и няма да ѝ бъде приятно", заяви представител на Европейската народна партия в Европейския парламент.