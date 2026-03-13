Еврокомисар Марта Кос с нови обвинения за връзки с югославската тайна полиция

Европейската комисарка по разширяването Марта Кос отново е обвинена в сътрудничество с югославската тайна полиция, известна разговорно като УДБА.
Повод за новите твърдения стана представянето на книга със заглавие „Комисарката" на словенския автор Игор Омерза, което се състоя на 10 март в Европейския парламент. В книгата са публикувани документи, за които авторът твърди, че доказват сътрудничество на словенката Марта Кос с югославските тайни служби.
Промоцията беше организирана от словенският евродепута Романа Томц, член на Европейската народна партия - най-голямата политическа група в Европейския парламент, съобщава БГНЕС.
Малко след събитието Томц изпрати писмо до Европейската комисия, позовавайки се на съдържанието на представената книга.
„Новите документи подсказват, че Марта Кос като кандидат е излъгала пред парламентарната комисия на Европейския парламент, тъй като е заявила, че никога не е била сътрудник на югославската тайна полиция", посочи Томц в писмото, публикувано от нея в социалните мрежи и цитирано от РСЕ.
Тя отправи въпроси към Европейската комисия дали е запозната с новите твърдения, дали възнамерява да ги провери и какви мерки планира да предприеме, за да се изключи възможността Кос да е дала невярна информация по време на изслушването си в Европейския парламент, като подчерта, че Комисията е длъжна да спазва най-високи стандарти за почтеност.
Гийом Мерсие, говорител на Европейската комисия по въпросите на разширяването, отрече институцията да е получила подобно писмо.
„Комисар Кос премина обширна и задълбочена процедура на проверка, за да се присъедини към Колегиума на комисарите. Европейският парламент одобри назначението ѝ по същия процес, както и за всички останали 27 комисари. Комисията по правни въпроси на Европейския парламент разгледа нейната декларация за интереси и не установи конфликт на интереси. Европейската комисия няма допълнителни коментари", посочи Мерсие.
Управлението за държавна сигурност (УДБ) е създадено в Югославия през 1946 г. малко след края на Втората световна война, а през 1966 г. е преименувано на Служба за държавна сигурност.
УДБА е печално известна с ролята си в преследването на политически противници в Югославия след войната. Значителна част от дейността ѝ през следващите десетилетия е насочена към наблюдение и ликвидиране на хора в диаспората, определяни като действащи срещу интересите на държавата.
Обвиненията, че Марта Кос е била сътрудник на югославската тайна полиция, се появиха за първи път през 2024 г. по време на изслушването за потвърждаване на кандидатурата ѝ като словенски кандидат за европейски комисар.
Тогава Кос отхвърли всички твърдения и ги определи като дезинформация.
Говорител на Европейската народна партия потвърди пред медиите, че евродепутат Романа Томц е информирала подробно групата за последните разкрития, свързани с комисар Марта Кос.
„Групата ще разгледа внимателно ситуацията. Засега отбелязваме, че еврокомисар Кос не е опровергала тези нови разкрития. Топката вече е в нейното поле", заяви говорителят на Европейската народна партия в Европейския парламент.
Евродепутати обявиха, че ще поставят въпроси към Марта Кос относно новите твърдения по време на дебат за разширяването в комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET), насрочен за понеделник, 16 март.
Днес обаче Кос уведоми комисията AFET, че няма да може да участва в обсъждането.
„Рано или късно ще трябва да се появи в AFET и няма да ѝ бъде приятно", заяви представител на Европейската народна партия в Европейския парламент.