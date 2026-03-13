ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и САЩ ще проведат търговски преговори във Фр...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Италианското правителство обсъжда ситуацията с руския танкер край остров Линоза

1080
снимка: Ройтерс

Италианското правителство провежда заседание относно ситуацията, свързана с руския танкер „Арктик метагаз“, който превозва дизелово гориво и втечнен природен газ и който дрейфува близо до италианския остров Линоза, предаде АНСА, като се позова на италиански представители.

Теченията насочват кораба към Малта.

Смята се, че плавателният съд е част от руския сенчест флот, използван за заобикаляне на санкции, наложени на Русия заради нейната инвазия в Украйна през 2022 г. Според информациите екипажът на кораба е изгубил контрол над него след експлозия миналата седмица. Смята се, че корабът може би е бил атакуван с украински дрон. Екипажът му го е напуснал със спасителна лодка,

Според информациите италианските военноморски сили са пратили като предпазна мярка влекач и специален кораб за предотвратяване на замърсяванията  в района на „Арктик метагаз“,съобщи БТА .

снимка: Ройтерс

