Москва връчи протестни ноти на Франция и Великобритания заради атаката срещу Брянск

Руското външно министерство заяви днес, че е извикало британския и френския посланик, за да им връчи протестна нота заради извършената тази седмица украинска атака с ракети френско-британско производство "Сторм Шадоу" срещу руския град Брянск, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"На 13 март в руското външно министерство бяха извикани посланикът на Великобритания Найджъл Кейси и посланикът на Франция Никола дьо Ривиер, на които бе връчена протестна нота във връзка с нанесените от украинската армия на 10 март удари по Брянск с крилати ракети, произведени от френско-британски концерн Ем Би Ди Ей [...] За нас е очевидно, че ракетният удар по Брянск би бил невъзможен без привличането за неговото организиране на британски и френски специалисти, а също така без предаване на разузнавателни данни на киевския режим", се казва в изявлението на руското дипломатическо ведомство, цитирано от ТАСС.

Украйна заяви, че на 10 март и използвала ракети "Сторм Шадоу" за удар по завод за производство на полупроводникови устройства и микрочипове за ракети в руския град Брянск, при който загинаха 7 седем души, а повече от 40 бяха ранени.

Руското външно министерство заяви, че Москва определя атака като умишлена провокация, целяща да подкопае усилията за мирно уреждане на конфликта в Украйна.