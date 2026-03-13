Глиган се разходи из търговски център в Берлин

Клиентите на търговски център в германската столица бяха изненадани днес сутринта, когато внезапно пред тях там се озова глиган, което доведе до временното затваряне на сградата от полицията, предаде ДПА и БТА.

Полицаи са използвали палети и щитове, за да изтласкат животното обратно навън, след като търговският център е бил отцепен. Инцидентът се е разиграл в югоизточния квартал на Берлин - Коперник, съобщи говорител на полицията.

На мястото е бил изпратен екип от гледачи на диви животни и един ветеринарен лекар от близка зоологическа градина, които са били специално оборудвани, в това число и с пушки с упойващи патрони. В крайна сметка обаче екипът се е отказал да упойва глигана, тъй като вътрешното разположение на помещенията в сградата не е позволявало да се действа така.

В покрайнините на Берлин, където има много паркове и градини, често се срещат глигани, отбелязва ДПА.