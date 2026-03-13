ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел заплаши да атакува обекти на „Хизбула“ в Ливан

Израелският министър на отбраната Израел Кац Снимка: Twitter/@Kahlissee

Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши да бъдат нанесени “щети на ливанската национална инфраструктура, която се използва от терористи на (ислямистката групировка) “Хизбула“, предаде ДПА, като се позова на канцеларията му. 

“Ливанското правителство, което ни заблуди и не изпълни обещанието си да разоръжи “Хизбула“, ще плаща все по-тежка цена, изразяваща се в щети върху инфраструктурата и загуба на територия, докато обещанието не бъде изпълнено“, заяви той на брифинг.

Израелската армия съобщи по-рано днес, че е поразила ключов мост над река Литани, използван от “Хизбула“. “Това е само началото“, предупреди Кац.

Подкрепяната от Иран шиитска групировка е използвала моста за доставки на оръжия към южната част на страната, заяви израелската армия. Според нея групировката наскоро е разположила ракетни установки и е изстреляла снаряди към Израел от мястото.

В Ливан нараства безпокойството, че Израел може да нанесе удари по летището в Бейрут. Дълго време се смяташе, че летището е под контрола на “Хизбула“, въпреки че ливанското правителство се опитва да промени това. Наблюдатели казват, че има известен напредък от тези усилия, отбелязва ДПА и БТА.

През 2006 г., по време на войната между Израел и “Хизбула“, израелската армия бомбардира летището в Бейрут.

