Сърбия обяви нови по-високи цени на бензина и дизела

Въз основа на установените цени на едро, цената на дребно на бензиностанциите през следващите седем дни ще бъде 208 динара (1,77 eвро) за литър евродизел или 186 динара (1,58 eвро) за литър бензин, предава РТС.

Според новите цени на горивата бензинът поскъпва с два динара (0,02 eвро) за литър, дизелът с пет динара (0,04 eвро) за литър.

В Министерството на минното дело и енергетиката се проведе среща за определяне на средната цена на едро на петролните деривати - евродизел и моторен бензин BMB 95. Евродизелът поскъпна с пет динара, а бензинът с два динара.

„Държавата взе решение да намали акцизите с 20 процента и това е само една от мерките, които ще предприемем. Реалната цена на дизела е над 226 динара, а на бензина е почти 188 динара, когато гледаме котировките и цените на фондовите борси. Държавата следи ситуацията, която е непредсказуема от час на час. Вече намалихме акцизите с 20 процента и ще продължим да защитаваме гражданите и икономиката, както сме правили досега“, каза министърът на промишлеността и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович пред РТС.