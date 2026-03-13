Ирак възобнови износа на суров петрол от Киркук

Потокът от суров петрол от северната иракска провинция Киркук към пристанището Джейхан в Турция бе възобновен днес след четиридневно прекъсване, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Ирак намали добива на петрол след началото на военните действия срещу Иран, тъй като не може да изнася суровината през Персийския залив. Производството на суров петрол спадна до 1,4 милиона барела на ден - по-малко от една трета спрямо нивото преди конфликта, заяви вчера иракският министър на петрола Хаян Абдел Гани.

Министърът посочи, че около 200 000 барела на ден се транспортират с камиони през Турция, Сирия и Йордания, а Ирак е разработил план за управление на текущите прекъсвания на доставките.

Спадът в производството и износа допълнително натоварва финансите на страната, тъй като държавата разчита на приходите от петрол за покриване на почти всички публични разходи и за над 90 на сто от общите си доходи.

Под натиск да смекчи загубите министерството на петрола поиска от регионалното правителство на Кюрдистан да изпомпва поне 100 000 барела дневно от държавно управляваните петролни полета в провинция Киркук към пристанище Джейхан в Турция, съобщиха източници пред Ройтерс. Ведомството допълни, че все още не е получило отговор на искането.

Потокът на суров петрол от регионалното правителство на Кюрдистан през Джейхан е бил спиран два пъти от началото на войната, припомня Ройтерс.

Някои международни производители също са преустановили добива от своите петролни находища в Кюрдистан заради конфликта. Последният път, когато потокът от регионалното правителство на Кюрдистан към Джейхан бе възстановен, бе през септември 2025 г. след прекъсване от две години и половина.

Абдел Гани добави, че Ирак ще подпише споразумение за износ на петрол чрез тръбопровода до Джейхан, но не даде допълнителни подробности.