77 кораба, повечето от сенчестия флот, преминали през Ормузкия проток от началото на войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От началото на военните действия в Близкия изток 77 плавателни съда са преминали през Ормузкия проток, като повечето от тях са част от т.нар. сенчест флот. Това показват непълни данни на водещия доставчик на информация за корабоплаването, търговията с товари и услуги за оценка на риска „Лойдс Лист Интелиджънс" (Lloyd's List Intelligence), цитирани от Франс прес, съобщава БТА.

„Регистрирахме 77 преминавания от началото на месеца (март) през протока", който Иранската революционна гвардия иска да държи затворен, заяви Бриджит Дайкън, анализатор в „Лойдс Лист Интелиджънс".

За сравнение, между 1 и 11 март 2025 г. през Ормузкия проток са преминали 1229 кораба, отбелязва компанията.

Протокът, разположен между Персийския и Оманския залив, има стратегическо значение за износа на петрол и природен газ от страните от Залива - през него преминава около една пета от световното производство на петрол и една пета от втечнения природен газ (LNG).

Техеран насочва усилията си към Ормузкия проток в отговор на израелско-американските въздушни удари, с цел да го направи неизползваем - стратегия, която цели да навреди на световната икономика и да окаже натиск върху Вашингтон.

От 1 март до момента 20 търговски кораба, включително 9 танкера, са били атакувани или са съобщили за инциденти в региона, отчита Центърът за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO). Международната агенция по мореплаване (IMO) към ООН потвърждава 16 инцидента, осем от които с участието на танкери.

„Повече от половината от танкерите, превозващи петрол и втечнен природен газ, които преминават през протока, са част от сенчестия флот", посочи Дайкън.

Според дефиницията на Международната агенция по мореплаване, понятието „сенчест флот" включва кораби, които „извършват незаконни дейности с цел да заобиколят санкции, да избегнат регулации за безопасност или околна среда, да намалят застрахователните разходи или да участват в други незаконни дейности".

„Тези плавателни съдове са свикнали с нарушения и са по-склонни да предприемат преминаване", добавя Дайкън, като посочва, че Иран, който разполага с голяма такава флотилия, „продължава да изнася петрол".

„Лойдс Лист Интелиджънс" уточнява, че преминаванията през Ормузкия проток до момента са извършвани основно от кораби, свързани с Иран (26 на сто), Гърция (13 на сто) и Китай (12 на сто).

По данни на АФП около 40 кораба са преминали през протока от началото на конфликта, като са отчетени само тези, които са поддържали активна системата си за автоматична идентификация (AIS, трансдпондери).