Франция върна на Кот д'Ивоар свещен барабан, отнет през колониалната епоха

Франция върна на Кот д'Ивоар свещен барабан, отнет по време на колониалния период, съобщиха АП и АФП. Това е първото подобно връщане на подобен артефакт от Франция към западноафриканската държава и е част от усилията на френското правителство през последното десетилетие да репатрира културни ценности на африканските народи.

Артефактът, наречен „Джиджи Айокве", представлява масивен издълбан дървен барабан, използван в миналото в региона на Абиджан за комуникация между селата. Той е бил отнет от френските колониални власти през 1916 г. и е сред поне 140 предмета, за чието връщане Кот д'Ивоар е отправил искане към Франция.

„Това е исторически ден – момент на справедливост и възпоменание", заяви министърът на културата на Кот д'Ивоар Франсоаз Ремарк по време на церемонията по приемането на барабана на международното летище „Феликс Уфуе-Буани", съобщава БТА.

Дървеният музикален инструмент, чието име означава „пантера-лъв", е дълъг около 3,5 метра и тежи приблизително 430 килограма. Историците смятат, че той е играл ключова роля в предупреждаването на селата за набиране на принудителна работна ръка по време на колониалното управление.

Френският президент Еманюел Макрон обяви планове за връщане на културни артефакти на африкански държави през 2018 г., след доклад, изготвен по негова поръчка от академични изследователи. Миналата година френският парламент прие специален закон, който позволи барабанът да бъде изваден от националните колекции и върнат на Кот д'Ивоар.

Репатрирането изискваше и консултации с лидери на племе от Кот д'Ивоар, които пътуваха до Париж, за да извършат ритуали за отмяна на свещения статут на барабана, за да може той да бъде реставриран и транспортиран.

„След дългото отсъствие от родната земя, нашият свещен барабан най-накрая се завръща при своя народ", каза Абусу Ги Мобио, вожд на селото Аджаме-Бинжервил. „Това е като завръщането на липсващо парче от нашата история".

Артефактът ще премине едномесечен период на аклиматизация, за да се адаптира дървото от сухия климат на Париж към влажните тропически условия в Абиджан. Очаква се след това да бъде изложен публично в наскоро реновирания Музей на цивилизациите в Абиджан.