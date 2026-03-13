Иран разреши на 2 индийски танкера да преминат през Ормузкия проток

Иран разреши на два танкера за пропан-бутан, плаващи под индийски флаг, да преминат през Ормузкия проток – ход, можещ да допринесе за частично облекчаване на кризата с газа за битови нужди в Индия, предаде Ройтерс, позовавайки се на четирима официални представители, съобщи БТА.

Отделно от това, според двама от източниците и данни от „Лойдс Лист Интелиджънс" (Lloyd's List Intelligence), утре в Индия се очаква да пристигне танкер със суров петрол от Саудитска Арабия, който е преминал по ключовия морски път около 1 март.