100-те долара за барел принудиха САЩ да разхлабят санкциите срещу руския петрол (Обзор)

Европа на нокти от решението на Белия дом, може да удължи войната в Украйна

САЩ временно облекчиха санкциите върху руския петрол, който вече се намира на танкери в морето, за да позволят той да бъде транспортиран до купувачи по целия свят. Целта е да се овладее скокът в цените на горивото, което в четвъртък отново премина границата от 100 долара за барел.

Американският министър на финансите Скот Бесент каза, че временната мярка е насочена към насърчаване на стабилността на световните енергийни пазари. Той предупреди, че тези действия няма да осигурят значителна финансова полза за руското правителство. Те

ще бъдат в сила до 11 април

Вашингтон изчислява, че облекчаването на санкциите ще вкара стотици милиони барели суров петрол на пазара, което ще осигури по-голямо разнообразие за купувачите.

Кремъл заяви, че в момента има около 100 млн. барела петрол в транзит. Икономическият пратеник на руския президент Владимир Путин - Кирил Дмитриев, определи решението на САЩ като признание, че без горивото на Москва пазарите ще останат нестабилни. Според него това е факт, очевиден за Белия дом.

“На фона на нарастващата енергийна криза по-нататъшното облекчаване на ограниченията върху руските енергийни източници изглежда все по-неизбежно”, твърди Дмитриев.

Извънредната мярка на американското правителство беше предизвикана от кризата в Ормузкия проток, който е един от основните търговски пътища за превоз на черното злато. Вече няколко дни Техеран блокира тази жизненоважна пътна артерия заради продължаващия конфликт със САЩ и Израел. Атаките на революционната гвардия срещу кораби и енергийна инфраструктура в Персийския залив доведоха до

тежки сътресения в световните пазари

Поради заседналите там танкери, които са неспособни да преминат през тесния канал между Иран и Оман, настана криза с доставките на петрол. Международната енергийна агенция дори я нарече най-голямата в историята.

Решението на Вашингтон да облекчи санкциите не доведе до значително понижаване на цената за барел. В Европа тя спадна с 1% до около 99,50 долара в петък сутринта и все още е с около 40% по-скъпа спрямо началото на войната с Иран в края на февруари. Освен това действията на Белия дом не бяха посрещнати добре от редица икономисти, опозицията и съюзниците от НАТО.

Финансистът Бил Браудър, който дълги години е работил в Москва, твърди, че ходът на американския президент Доналд Тръмп е “ужасно решение”, което щяло да обогати Путин и да удължи войната в Украйна. Според демократите в Конгреса републиканецът е нарушил “Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции”, който изисква държавният глава да уведоми законодателите 30 дни преди да промени икономическите мерки срещу страни като Русия.

На свой ред германският канцлер Фридрих Мерц нарече погрешна стратегията на Вашингтон за справяне с енергийната криза. “Смятаме, че е грешно да се облекчават санкциите. За съжаление, Русия продължава да не проявява никаква готовност за преговори за мир с Украйна. Ето защо ще продължим да засилваме натиска върху Москва. Няма да позволим войната с Иран да ни отклони от този курс или да ни разсее”, заяви немският лидер.

Трагедиите в конфликта в Близкия изток продължават да се увеличават. Стана ясно, че е загинал целият екипаж на катастрофиралия американски военен самолет за презареждане с гориво.

Американският самолет, който падна в Ирак, е от вида KC-135 Startotanker. Представлява въздушна бензиностанция, която може да зарежда с гориво изтребители и бомбардировачи по време на полет. СНИМКА: РОЙТЕРС Машината падна от небето над Ирак по време на изпълнение на мисия

при неизвестни обстоятелства

Пентагонът заяви, че не става въпрос за атака от приятелски или вражески огън.

Инцидентът е станал около 19 ч в четвъртък. Командването на американската армия описва катастрофата като случила се над приятелско въздушно пространство. Но тя е станала в район на Ирак, където действат проирански шиитски милиции. Техеран пое отговорността за свалянето на самолета, като каза, че съюзна група е поразила машината с ракета. Катастрофата от четвъртък увеличава официалния брой на загиналите американски военни в конфликта с Иран на 13 души. САЩ са загубили поне четири самолета в настоящата война.