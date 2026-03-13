Моджтаба Хаменей бил сериозно обезобразен и не подозирал, че е аятолах (Обзор)

Александър Трайков

Моджтаба Хаменей СНИМКА: РОЙТЕРС

Версиите за съдбата на новия върховен лидер продължават да се множат

Ирански дипломат призна, че водачът на революцията е в отслабено състояние

Съдбата на новия ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей продължава да е мистерия, както в границите на Ислямската република, така и на международната сцена.

Анонимни източници на режима разкриха в петък пред британски медии, че 56-годишният мъж най-вероятно не знае за войната със САЩ и Израел и че е избран за аятолах, защото е в кома. Според тях Хаменей-младши е в критично състояние в болница в Техеран с множество травми, сред които разкъсан черен дроб и ампутиран крак.

 Военният министър на САЩ Пийт Хегсет заяви пред медии, че Моджтаба е силно обезобразен и затова хората му го крият.

“Знаем, че не толкова върховният лидер на Иран е силно обезобразен и сериозно ранен. Защо иначе ще издава писмени изявления. Режимът е в безизходица и се крие. Така правят плъховете”, присмя се Хегсет.

След като в четвъртък Моджтаба направи първото си изявление по повод войната, въпросите относно здравето му само се засилиха. Той  не се появи пред камерите, а неговите думи бяха прочетени от телевизионен водещ.

Ирански представител заяви пред британския  “Телеграф”, че голяма част от командния състав на армията и революционната гвардия няма идея какво се случва с аятолаха.

 “Никой не знае нищо за Моджтаба - дали е жив, мъртъв или колко тежко е ранен. На всички ни казват само, че е пострадал. Той няма никакъв контрол върху хода на войната, защото не е тук. Повечето командири, или по-точно казано, всички командири, нямат никакви новини и заповеди от него”, обясни той.

Посланикът на Ислямската република в Кипър Алиреза Салариан коментира пред “Гардиън”, че е чул, че аятолахът е ранен в  краката, ръката и предмишницата.

“Не мисля, че е в състояние да произнесе реч. Най-вероятно не иска да бъде видян в отслабено състояние от САЩ и Израел”, предполага дипломатът.

