Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е приет в интензивно отделение

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро бе настанен в интензивно отделение, след като му е била поставена диагноза бронхопневмония, предаде Ройтерс, позовавайки се на медицинско уведомление от болницата DF Star в столицата Бразилия, публикувано и от съпругата му в социалните мрежи.

В уведомлението се посочва, че Болсонаро е бил откаран в болницата рано тази сутрин с висока температура, втрисане и понижена сатурация на кислород в кръвта и е започнато лечение с антибиотици, съобщава БТА.

Болсонаро изтърпява 27-годишна присъда във Федералното полицейско управление на Бразилия за заговор за преврат, постановена след загубата на президентските избори през 2022 г.