ФБР ще помогне на Куба в разследването на опит за проникване по море на въоръжена група от САЩ

ФБР ще помогне на Куба при разследването на опит за проникване по море на въоръжена група кубинци от САЩ на острова.

Федералното бюро за разследванеще изпрати в Куба свой екип във връзка с разследването на опит на 10 въоръжени кубински емигранти да стигнат до острова с моторна лодка, съобщи президентът Мигел Диас-Канел, цитиран от Ройтерс и БТА.

Диас-Канел днес каза, че неотдавна е имало преговори със САЩ за преодоляване на различията между двете страни. По-рано тази година Вашингтон наложи блокада на доставките на петрол за Куба, което задълбочи икономическата криза в страната.

По думите на Хавана на 25 февруари въоръжени кубински граждани са направили опит да проникнат на острова с моторна лодка. Според кубинското правителство заподозрените са разполагали с около 13 000 патрона, 13 пушки, 11 пистолета и други материали. Служители на кубинската брегова охрана са убили петима от мъжете в катера, а останалите са били ранени и в момента са в ареста и получават медицински грижи.

По-рано Куба заяви, че САЩ са проявили желание да сътрудничат при разследването. Официални представители на Вашингтон също токо са изразили желание да получат консулски достъп, понеже най-малко двама от задържаните са с двойно, американско и кубинско гражданство, а останалите имат право на постоянно пребиваване в САЩ.

"Сътрудничим си с американски колеги и очакваме група експерти от ФБР да помогне за напредъка по това разследване", каза на пресконференция президентът Диас-Канел. Той отбеляза, че обменът между ФБР и кубинското министерство на вътрешните работи е организиран по дипломатически и консулски канали.

Куба заяви, че нападателите са кубински емигранти, срещу някои в миналото са били повдигнати обвинения в тероризъм. По думите на кубинските власти въоръжените мъже "са дошли от САЩ с намерение да сеят хаос и да атакуват военни части".

Американският държавен секретар Марко Рубио подчерта, че това не е военна операция на САЩ и че Вашингтон няма нищо общо със задържаните лица.