Италия изтегля военните си части от Северен Ирак след атаките

Италия се подготвя да изтегли своите военни части от Ербил в Северен Ирак, след като разположената в района италианската военна бе атакувана, заяви министърът на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от ДПА.

Крозето каза, че 102-ма военни вече са се завърнали в Италия, а 75 са били прехвърлени в Йордания. "В момента се организира сухоземен транспорт до Италия за останалите", добави министърът.

Италианското правителство заяви, че преди няколко дни в района на базата се е разбил дрон и че няма пострадали военнослужещи, понеже те са успели да се укрият навреме.

"Защитата на нашите военнослужещи и сънародници остава абсолютен приоритет", заяви след атаката външният министър Антонио Таяни, цитиран от БТА.