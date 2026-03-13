Моджтаба Хаменей бил сериозно обезобразен и не под...

"Еър Чайна" възобновява полетите между Пекин и Пхенян за първи път след COVID пандемията

Ким Чен Ун Кадър: Youtube/ Associated Press

Авиокомпания "Еър Чайна" (Air China) ще възобнови полетите между Пекин и севернокорейската столица Пхенян от 30 март, съобщи Роуън Беърд, съосновател на туроператорската компания "Янг пайъниър турс" (Young Pioneer Tours), цитиран от Ройтерс.

Авиационните и железопътни връзки между Китай и Северна Корея бяха спрени след избухването на пандемията от КОВИД-19 през 2020 година.

По-рано тази седмица бе възстановено движението на влакове между двете столици. Маршрутът Пекин-Пхенян вече се обслужва четири пъти седмично, докато по-кратката линия между североизточния китайски град Дандун и Пхенян се изпълнява всеки ден, също в двете посоки, съобщава БТА.

"Янг пайъниър турс" е сред малкото специализирани туроператори, на които е разрешено да организират групови пътувания за западни туристи в Северна Корея от Пекин, докато Пхенян не разрешава идивидуалния туризъм.

Северна Корея остава до голяма степен затворена за чуждестранен туризъм, с малки изключения, основно за руски туристически групи при ограничени условия, съобщават туристически агенции, които организират пътувания до страната.

Пекин разглежда двете държави като „приятелски съседи" и заяви, че възстановяването на железопътната връзка допълнително улеснява обмена между хората, както и търговското и икономическото сътрудничество.

