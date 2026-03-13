ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Моджтаба Хаменей бил сериозно обезобразен и не под...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
Мерц: Войната в Иран ще има сериозни последствия за западните страни

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц призова САЩ и Израел да представят "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран, предаде ДПА.

"С всеки изминал ден възникват повече въпроси, отколкото отговори", каза германският канцлер на пресконференция в Норвегия, където днес наблюдава военно учение на НАТО, заедно с премиерите на Норвегия и Канада - Юнас Гар Стьоре и Марк Карни.

"Става все по-ясно, че на първо място е нужен убедителен план. Необходима е стратегия за прекратяване на тази война", посочи Мерц.

"Нямаме интерес от безкрайна война", добави той и предупреди, че "нарушаването на иранската териториална цялост, държавност и икономическа жизненост, ще има сериозни последствия" и за западните страни. "Ето защо сега се нуждаем от визия за мирен ред", каза още Мерц, цитиран от БТА.

Същевременно той отново заяви, че Берлин поддържа ключовите цели на САЩ и Израел. Иран не трябва повече да застрашава Израел или други съседни страни, подчерта германският канцлер. Той настоя Техеран да сложи край на ядрената и ракетната си програма и призова Ислямската република да престане да подкрепя тероризма. Мерц също така отбеляза, че в Близкия изток се наблюдава опасна ескалация, Иран нанася безразборни удари срещу държави в района, включително близки партньори и съюзници на Германия. Той също така осъди "по най-категоричен начин" иранските атаки срещу плавателни съдове в Ормузкия проток.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел