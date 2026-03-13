Показаха Принц Андрю и бившия британски посланик в САЩ по халати заедно с Епстийн

Бившият британски принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор и Питър Манделсън, бивш посланик на Великобритания в САЩ и бивш член на Камарата на лордовете (горната камара на британския парламент), са били заснети по халати заедно с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

На снимката, за която първа съобщи британската телевизия "ITV News", се вижда как Андрю и Манделсън са седнали на открито на дървена маса, а пред тях има чаши с американското знаме.

Телевизионният канал съобщи, че снимката е направена в Мартас Винярд, остров до Кейп Код в щата Масачузетс.

Маунтбатън-Уиндзор и лорд Манделсън бяха арестувани поотделно по подозрение за злоупотреба с публична длъжност заради връзките им с педофила и двамата оттогава са освободени под разследване.

Маунтбатън-Уиндзор многократно е отричал всякакви неправомерни действия във връзка с Епщайн.

Лорд Манделсън многократно е заявявал, че смята, че не е действал престъпно. Той отдавна твърди, че е приел версията за събитията на Епщайн и неговия адвокат и е открил истината едва след смъртта му през 2019 г.

Предполага се, че това е първата открита снимка на двамата мъже с Епстийн.

Те носят бели халати, като снимката прилича на друга, намерена по-рано, на Манделсън, която може да бъде видяна и в "албума за рождения ден" на Епстийн.

Снимката на Манделсън от въпросния албум, на която той също е по халат, е придружена от съобщение, в което той описва Епстийн като своя "най-добър приятел".

Имената на двамата мъже, както и техни снимки, се появяват на няколко места в т. нар. досиета "Епстийн".

Манделсън - заемал редица министерски постове - отрекоха да са извършвали каквито и да е било нарушения във връзка с близките си отношения с Епстийн.